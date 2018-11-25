مؤسسة الصحافة الاستقصائية توقع عقداً مع الصحفية ربيعة عمار

نظمت المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية ( ليفيج) حفل توقيع مع الصحفية “ربيعة عمار” لإنتاج تحقيق استقصائي.

وانطلق الحفل بكلمة للسيد معتز ماضي المدير التنفيذي للمؤسسة، والذي قدم فيها نبذة مختصرة عن البرامج التي نظمتها المؤسسة خلال العام 2018 وكذلك نبذة عن البرامج المقترحة للعام 2019.

كما تم خلال الحفل إقامة حلقة نقاش حول المصادر الصحفية بعنوان “تأكيدات غير مؤكدة !!” أدرها الصحفي والأكاديمي جلال عثمان ويشار أن هذا العقد هو الثاني بالنسبة للمؤسسة، حيث تم خلال الشهر الماضي التوقيع مع الصحفي “رضا فحيل البوم” لكنه الأول بالنسبة لصحفية ليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية