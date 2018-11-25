إصابة العميد السموعي بجروح بالغة إثر تعرضه لمحاولة إغتيال أمام منزله فى طرابلس

ليبيا- أكدت مصادر متطابقة لـ المرصد تعرض العميد صلاح الدين السموعي مدير أمن طرابلس المُقال لمحاولة إغتيال اليوم الأحد برصاص مسلحين أمام منزله بمنطقة صلاح الدين جنوبي العاصمة .
وعبر صفحته الرسمية على فيسبوك قال عبدالرحمن المزوغي الناطق الرسمي باسم كتيبة ثوار طرابلس بأن السموعي تعرض لمحاولة إغتيال وحالته خطيرة .
وإتصلت المرصد هاتفياً بالمزوغي الذي أكد الخبر وفضل عدم التصريح رسمياً بأي تفاصيل إلى حين الإطمئنان على الحالة الصحية للسموعي .
ولم ترشح أي معلومات إضافية بعد عن الحالة الصحية للسموعي بشكل دقيق سوى أنه نقل إلى قسم العناية فى أحد المشافي أو الجهة التي تقف خلفها .
يتبع..
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