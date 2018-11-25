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إصابة العميد السموعي بجروح بالغة إثر تعرضه لمحاولة إغتيال أمام منزله فى طرابلس

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- أكدت مصادر متطابقة لـ المرصد تعرض العميد صلاح الدين السموعي مدير أمن طرابلس المُقال لمحاولة إغتيال اليوم الأحد برصاص مسلحين أمام منزله بمنطقة صلاح الدين جنوبي العاصمة . 

وعبر صفحته الرسمية على فيسبوك قال عبدالرحمن المزوغي الناطق الرسمي باسم كتيبة ثوار طرابلس بأن السموعي تعرض لمحاولة إغتيال وحالته خطيرة .

وإتصلت المرصد هاتفياً بالمزوغي الذي أكد الخبر وفضل عدم التصريح رسمياً بأي تفاصيل إلى حين الإطمئنان على الحالة الصحية للسموعي .

ولم ترشح أي معلومات إضافية بعد عن الحالة الصحية للسموعي بشكل دقيق سوى أنه نقل إلى قسم العناية فى أحد المشافي أو الجهة التي تقف خلفها .

يتبع..

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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