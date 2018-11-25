المجلس التّسييري لبلدية بنغازي يُدين الهجوم الإرهابي على بلدية تازربو

بنغازي 25 نوفمبر 2018 (وال)- أدانت بلدية بنغازي الهجوم الإرهابي الغادر على بلدية تازربو والذي أدى إلى استشهاد عدد من عناصر الشرطة .

وقال المجلس التسييري لبلدية بنغازي – في بيان لها – “تُدين بلدية بنغازي وتستنكر الهجوم الإرهابي الغادر والجبان الذى استهدف مدينة تازربو الآمنة، وتعد هذه الجريمة النكراء ، التي تكشف بما لا يدع مجالاً للشّك عن الوجه الحقيقي للإرهاب، الذي لا يراعى للنفس البشرية أي حرمة ، وتكشف أيضاً زيف الجماعات المتطرفة التي ترتدي عباءة الدين ؛لتبرير أعمالها الإرهابية بينما الإسلام منها براء” .

وأضاف البيان : “بلدية بنغازي تتقدّم بأحر التّعازي والمواساة لأسر الشّهداء، وتسأل الله العلي القدير، أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وتدعو الله العلي القدير أن يمُنّ على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل، وأن يعجّل الله سبحانه وتعالى ،في عودة المفقودين سالمين إلى ذويهم” .

ويحمّل المجلس التّسييري لبلديّة بنغازي كافة الأطراف الدّاعمة لهذه المليشيـات المسؤولية القانونيـة والأخلاقية ،لهذا العمل الإرهابي الجبان،وأن هذه الجريمة البشعة لن تنال من عزيمة مواطني المدينة، إنما تزيدهم إصراراً على مواصلة التّصدي بكل حسم للإرهاب .

ونوّه المجلس التسييري لبلدية بنغازي لدور أبطـال القــوات المسلّحـة وكافـــة وحــدات الجيــش الليبــي، في التصــدي لهــذه الجماعات الإرهابيـــة التي عاثت في الأرض فساداً، ودمرت ثروات ومقدرات الشعب الليبي .

وناشد المجلس التسييري لبلدية بنغازي كافة البلديات؛ للوقوف صفاً واحداً والالتحام بالقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر؛ حتى يتم تحرير كامل تراب الوطن من هذه الجماعات التي أرعبت أهلنا ونهبت خيرات بلدنا وبثت الدمار في ربوعه .

ودعا المجلس التسييري لبلدية بنغازي المجتمع الدولي؛ لرفع حظر التسليح على الجيش الليبي، حتى يتمكّن من محاربة الإرهاب واجتثاثه وتجفيف منابعه وحفظ أمن البلاد . (وال- بنغازي) ر ت

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