مصابي معركة تازربو يتوافدون على مستشفيات بنغازي وإجدابيا

أخبار ليبيا24- خاص

علمت “أخبار ليبيا24” من مصادرها عن وصول 7 مصابين إلى مستشفى الجلاء للحوادث والجراحة بنغازي مساء السبت تم تحويلهم من مستشفى أمحمد المقريف إجدابيا وجاءت إصاباتهم جراء الاشتباكات التي دارت في منطقة تازربو بين مجموعة إرهابيه من جهة وقوات الجيش وسكان المنطقة من جهة أخرى.

وكانت مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” قد اقتحمت مدينة تازربو وهاجمت مركز شرطة المدينة وقامت بتصفية عدد من أفراد الأمن إضافة إلى اختطاف عدد من سكان المنطقة وتراجعت المجموعة بعد أن وجدت مقاومه من أفراد امن وسكان المنطقة.

استقبال الحالات

وكان مصدر طبي من مستشفى الجلاء قد أكد لـ”أخبار ليبيا24″ يوم الجمعة وصول حالتين من تازربو جراء الاشتباكات التي دارت هناك وهم أشرف محمد عبد الواحد و ومحمد عبد الغني سالم ولم يستطع مستشفى تازربو استقبال كل الحالات بسبب قلة إمكانياته فتم تحويل أغلبها لمستشفى المقريف في مدينة إجدابيا ومستشفى الجلاء في بنغازي .

من جهته قال مدير مكتب الإعلام في مستشفى أمحمد المقريف “سعد الصبيحي ” ان المستشفى استقبل يوم السبت 11 إصابة من جراء اشتباكات تازربو.

وأضاف الصبيحي لـ”أخبار ليبيا24″ أن الحالات تلقت العلاج وتم تحويل 8 منها إلى مستشفى الجلاء وعيادة ابن سينا في بنغازي .

وأوضح أن قائمة الجرحى التي وصلت لمستشفى المقريف هم صلاح سعد عبدالله امبارك وأشرف محمد عبدالواحد و محمد عبدالغنى سالم و عبدالعاطى عبدالحميد موسى وحماد محمد فرج ومحمد على قجة ومحمد شميلة جبريل.

يوم دموي

وتعتبر هذه الحادثة هي أكبر الحوادث الدموية التي تشهدها مدينة تازربو حيث قتل خلال الاشتباكات مجموعة من سكان المنطقة سواء من رجال الأمن أو المدنيين وهم باسط محمود فرج الله ومحمد على عبدالرحمن و وجدي محمد على وفارس عبدالحميد بوخديجة وفهد محمد خليفة و سليمان موسى سليمان إضافة إلى ثلاث حالات لاتزال مجهولة الهوية.

يشار إلى أن تنظيم داعش الإرهابي ينشط في صحراء ليبيا الصحراء أن فقدوا السيطرة على معاقلهم في سرت وبنغازي ودرنة، حيث أسس عناصر التنظيم قوة في الصحراء بقيادة الإرهابي الليبي “المهدي سالم دنقو” الملقب بـ”أبو بركات”.

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