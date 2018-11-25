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معالي وزير التعليم في الحكومة المؤقتة يتفقد أوضاع مقر السكن الداخلي لطلبة جامعة بنغازي

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 25 نوفمبر 2018 (وال)- قام معالي وزير التعليم في الحكومة المؤقتة الدكتور فوزي بومريز، بزيارة لبيوت الطلبة في جامعة بنغازي .

هذا وتفقد معالي الوزير خلال زيارته رفقة رئيس جامعة بنغازي المكلف؛ وأعضاء اتحاد طلبة جامعة بنغازي وفروعها، ورؤساء اتحادات كلية العلوم، والطبيات، وكلية القانون، احتياجات الطلبة قسم الداخلي في الجامعة .

وجاءت زيارة معالي وزير التعليم بناء على دعوة رئيس اتحاد طلبة جامعة بنغازي أحمد العمروني، لتفقد أوضاع بيوت الطلبة، والوقوف على آخر أعمال الصيانة لمقر السكن الداخلي .

وتعهد معالي الوزير خلال جولته الميدانية بتكليف شركات مختصة لاستكمال أعمال الصيانة لمقر السكن الداخلي في مدة أقصاها أسبوع . (وال- بنغازي) م خ / ر ت

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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