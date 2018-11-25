رسمياً.. داعش يتبنى هجوم تازربو الارهابي ويتوعد بالمزيد من العمليات

ليبيا – أعلن تنظيم داعش المتطرف في بيان له أمس السبت مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي إستهدف مركز شرطة تازريو بمدينة الكفرة والذي أسفر عن وقوع 29 عنصراً بين قتيل وجريح من بينهم مدير مركز شرطة تازربو واصفاً اياهم بالمرتدين.

التنظيم قال في بيانه الذي نشره ذراعه الاعلامي وكالة أعماق إن مقاتلو التنظيم تابعوا بعد الهجوم بحثهم عن مطلوبين في المنطقة ومداهمة بيوتهم ،مشيراً إلى أنه تم أسر ضباط وعناصر من الجيش والشرطة برتبة عقيد وعميد التابعة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأضاف البيان بأن هذا الهجوم لم يكن الأول من نوعه ولن يكون الأخير، مؤكداً أن العمليات ستستمر قدماً لرفع ما وصفه بـ”الضيم والظلم عن المسلمين وفكاك أسراهم” على حد زعمه .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية