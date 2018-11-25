مستشفى تراغن يستقبل أكثر من 97 حالة تسمم في نوفمبر

قال مدير مكتب الإعلام بمستشفى تراغن العام محمد العربي، الأحد، إن المستشفى استقبل أكثر من 97 حالة تسمم وصلت من القطرون خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد العربي، في تصريح للرائد، أن الكشف المبدئي أثبت أن حالات التسمم نتيجة لارتفاع نسبة بكتيريا “السالمونيلا” التي وصلت نسبتها 320% مع أن معدلها الطبيعي يجب أن يكون صفرا.

وأضاف العربي أن المستشفى يفتقر إلى كافة الإمكانيات، ويعاني نقصا حادا في كل مستلزماته، نافيًا وصول أي مساعدات من وزارة الصحة أو لجنة أزمة الجنوب.

يذكر أن مستشفى غات استقبل، الأسبوع الماضي، 97 إصابة ناجمة عن حدوث تسمم في مناسبة اجتماعية، وسجل وفاة واحدة.

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