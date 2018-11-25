إصابة 3 من وحدة إزالة المفرقعات في انفجار لغم في الصابري

أخبار ليبيا24- خاص

أصيب ثلاثة أشخاص من قسم وحدة إزالة المفرقعات التابعة لقسم البحث الجنائي بنغازي في انفجار لغم في منطقة الصابري.

وذكر معاون رئيس وحدة إزالة المفرقعات “علي السعيطي ” لـ”أخبار ليبيا24″ إن إصابة الثلاثة كانت أثناء تمشيط مدرسة شهداء الصابري.

وأضاف السعيطي أن محمد سليمان الرملي وصالح الغزالي قد أصيبا بشظايا مما استدعى دخولهم لمستشفى الجلاء فيما كانت إصابة أجويدة المغربي بسيطة.

وتسببت الألغام في مقتل العشرات مابين مدنيين وعسكريين تابعين لوحدة إزالة الألغام في عدة مناطق في بنغازي والتي شهدت معارك بين الجيش الليبي و الجماعات الإرهابية .

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