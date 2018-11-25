سبل السلام: مقتل 23 عناصرا من التنظيم والمجموعات التشادية جنوب ليبيا

أعلنت كتيبة سبل السلام التابعة للمنطقة العسكرية الكفرة، أمس السبت، مقتل 23 شخصا من عناصر تنظيم الدولة والمجموعات التشادية المسلحة.

وجاء ذلك بعد هجوم شنته كتيبة سُبل السلام، والكتيبة “602” التابعة للمنطقة العسكرية الكُفرة، والكتيبة “152” التابعة للمنطقة العسكرية اجـدابيا، وشباب من تازربو، على بوابة وادي الحطب، حيث قتلىفي هذا الهجوم تسعة عناصر من التنظيم وحرق سيارة مسلحة.

وأوضحت كتيبة سبل السلام، أن هذه القوة المشتركة من الكتائب تتبعت أثر السيارات التي هاجمت مدينة تازربو مساء الجمعة، حيث تزامنت عملية البحث بالمنطقة مع العثور على سيارتين للمجموعات التشادية والاشتباك معهم والقضاء على حوالي 14 شخصا منهم.

وتحفظت كتيبة سبل السلام على ذكر مـواقع الاشتباكات للمحافظة على سلامة أفرادها، بحسب ما نشرت على صفحتها في “فيسبوك” أمس.

يذكر أن مجموعة مسلحة يرجح أنها تابعة لتنظيم الدولة استهدفت مركز شرطة تازربو الواقعة جنوب شرق ليبيا مساء الجمعة، أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وجرح أكثر من عشرة أخرين، إضافة إلى أسر عدد من الأفراد.

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