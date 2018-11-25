البحرية الليبية تتسلم زورق (أوباري) الجديد من إيطاليا

أعلنت القوات البحرية الليبية، اليوم الأحد، وصول زورق دورية جديد تحت اسم زورق (أوباري) أمس، للانضمام إلى قوات حرس السواحل الليبي قادماً من ميناء مسينا الإيطالية.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية بالقوات البحرية الليبية، أن هذا الزورق من طراز (ccrrubia)، ويبلغ طوله 27 مترا، عرضه سبعة متر، فيما يبلغ غاطس الزورق مترين.

وذكر المكتب، أن الزورق قد وصل إلى قاعدة طرابلس البحرية ظهرة أمس السبت، وجرى حفل استقبال بحري من قبل بعض قيادات وأفراد حراس السواحل الليبي، وبترحيب من القطع البحرية الراسية في القاعدة البحرية من خلال إطلاق الصافرات.

وأشار مكتب الإعلام، إلى أن طاقم فني من أفراد حرس السواحل الليبي قد توجه في وقت سابق إلى إيطاليا لإجراء تدريبات تشغيلية وفنية على زورق (أوباري) استمرت لمدة شهر، وبعد انتهاء فترة التدريب جرى تسليم الزورق مباشرة إلى طرابلس.

وكانت حرس السواحل الليبي قد تسلم الأربعاء الماضي من إيطاليا، زورق (فزان) بالمواصفات ذاتها، وانضمامه إلى قوة حرس السواحل.

وقال مكتب الإعلام، إن تسليم هذان الزورقان ضمن الدعم الإيطالي لحرس السواحل الليبي تقديراً لجهوده المبذولة، وتأكيداً على استمرار التعاون البناء في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وغيرها من الظواهر غير القانونية في المياه البحرية الليبية، وذلك في الإطار العام لاتفاقية 2008 بين ليبيا وإيطاليا.

ونوهت القوات البحرية الليبية، إلى وجود بعض ملاحظات الفنية والتكتيكية على زورقي (أوباري) و(فزان)، وعلى جميع الزوارق التي تسلمتها ليبيا في السابق.

ورغم الكشف عن وجود ملاحظات على هذين الزورقين، إلا أن القوات البحرية الليبية أكدت أنها ستشكل إضافة لقوات حرس السواحل في تأدية كافة المهام المناطة بها، وخاصة في مجال الدوريات والمراقبة والاستطلاع وإنفاذ القانون في البحر، ومراقبة الصيد البحري والبيئة البحرية، ومكافحة الأنشطة غير الشرعية في البحر غير المرخص لها.

ولفتت القوات البحرية، إلى أن وصول هذه الزوارق يأتي في الوقت الذي يعاني فيه حرس السواحل من قلة الإمكانيات والدعم من الجهات المعنية بالدعم، وكذلك عدم إمكانية حصول الاستحقاقات الليبية على الاتحاد الأوروبي رغم الوعود المتكررة من قبل الأخير، بحسب ما نشر مكتب الإعلام والثقافة.

ومن المنتظر أن يتسلم حرس السواحل الليبي في إطار الدعم والتعاون مع إيطاليا، عشرة قوارب ساحلية سريعة (فايبر) ذات محركات داخلية بطول عشرة أمتار خلال الفترة القادمة، لاستخدامها في التدخّل وإنفاد القانون في المناطق القريبة من الساحل الليبي وحماية الموانئ ومراقبة وحماية مناطق المخطاف.

وقد توجهت عشرون فردا من الأطقم التشغيلية للقوارب الساحلية السريعة إلى إيطاليا مع مشرفين اثنين للتدريب على تشغيل هذه القوارب، وستستمر فترة التدريب لمدة شهر تقريبا.

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