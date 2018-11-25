البعثة الأوروبية تدين هجوم تازربو، وتؤكد: بوحدة الصف فقط يمكن هزيمة الإرهاب

أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، الهجوم “الإرهابي الجبان” الذي وقع مساء الجمعة الماضية على مركز الشرطة بتازربو، وقتل وخطف على إثره المدنيين.

وأكدت البعثة، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” أمس السبت، أنه بوحدة الصف فقط يمكن هزيمة الإرهاب في ليبيا، معبرةً عن تعازيها لأسر الضحايا، ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

ولقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم وجرح أكثر من عشرة واختطف عدد أخرين بينهم مدنيين، جراء هجوم مسلح على مركز شرطة تازربو الواقعة جنوب شرق ليبيا، مساء الجمعة من قبل مسلحين يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة.

وكانت كتيبة سبل السلام التابعة للمنطقة العسكرية الكفرة جنوب ليبيا، قد أعلنت أمس السبت، مقتل تسعة أشخاص من عناصر تنظيم الدولة بعد الاشتباك معهم عند بوابة وادي الحطب.

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