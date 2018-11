المتوسط:

كشفت مصادر عن إصابة مدير أمن طرابلس السابق العميد صلاح السموعي إثر محاولة اغتيال.

وأكدت المصادر ، ” أن السموعي تعرض لإطلاق النيران أمام منزله في خلة الفرجان”.

وتعاني طرابلس من الفوضى الأمنية وانتشار معدل الجريمة بسبب ضعف أداء وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

