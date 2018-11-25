آمر فرع التوجيه المعنوي بنغازي عميد خالد المحجوب يبحث مع المشايخ عقد محاضرات دينية توعوية لتحصين أفراد القوات المسلحة

بنغازي 25 نوفمبر 2018 (وال)- عقد آمر فرع التوجيه المعنوي ببنغازي عميد خالد المحجوب الهادي اليوم الأحد، اجتماعاً ضم عدد من مشايخ بلدية بنغازي .

هذا وناقش عميد خالد المحجوب الهادي خلال الاجتماع، آلية تنسيق لتحضير عقد محاضرات دينية توعوية لتحصين أفراد القوات المسلحة من الأفكار المعادية للدين الإسلامي، وللمؤسسة العسكرية بشكل عام .

واستلم عميد خالد المحجوب خلال الاجتماع مقترحاً يحمل عناوين مختلفة للمحاضرات الدينية من قبل الشيخ إبراهيم البرغثي، والشيخ مصباح الأوجلي، والدكتور محمود عبدالله الفنودي .

كما ناقش آمر فرع التوجيه المعنوي خلال الاجتماع بعض العناوين، وتوضيح بعض النقاط المهمة، وقد سبق ذلك الاجتماع تحضير برنامج ديني أسبوعي من إعداد وتقديم الشيخ إبراهيم البرغثي، والشيخ مصباح الأوجلي، يقدم على الهواء كل يوم أربعاء عبر أثير راديو “رعد” التابع للقوات المسلحة . (وال- بنغازي) هـ أ / ر ت

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