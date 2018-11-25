عدل الوفاق : لا مستقبل للإرهاب في ليبيا

أكدت وزارة العدل في حكومة الوفاق أنه لا مستقبل للإرهاب في ليبيا ، وأنها عازمة على ملاحقته والتصدي له.

ودعت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأحد أن العمل الإرهابي الجبان الذي وقع في تازربو ، مستهدفا مركزا للشرطة ، و أسفر عن مقتل 9 أشخاص مؤخرا، هو موجه الى أمن وسلامة ليبيا وكافة مؤسساتها.

وأهابت الوزارة بكافة المؤسسات الوطنية الى التآزر في سبيل اجتثاث هذا الورم الإرهابي ودحض كل قوى الشر التي تسعى الى تقويض أمن وسلامة ليبيا.

وطالبت الوزارة من كافة الجهات الأمنية التعجل بجمع الاستدلالات والقبض على المشتبه بهم وإحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم وإيقاع العقاب الرادع بهم.

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