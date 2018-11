الشاطر يُذكر مجلسي الدولة والنواب بسنوات الجفاء في رحلتهما التعيسة

علق عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر على الاتفاق الحاصل مؤخراً بين مجلسي الدولة والنواب.

حيث قال الشاطر في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر:

“ربابنة سفينة الوطن من أعضاء بمجلسي النواب والدولة، تشاتموا لـ3سنوات وعندما شعروا بقرب نهاية الرحلة التعيسة نزل الود والعقل ليجتاحهما، حيث توحد هدفهما ليس الوصول بالسفينة لشاطئ الأمان وانما للعودة بها إلى نقطة البداية ليعود الخلاف بينهما بشكل آخر”.

— Abdurrahman Shater (@alshater1939) November 25, 2018

هذا ويُذكر أن مجلسي الدولة والنواب قد توصلا مؤخراً لآلية تهدف لتغيير المجلس الرئاسي وذلك بعد سنوات من القطيعة والتهم المتبادلة مما أثار موجة من التساءلات عن سبب هذا الاتفاق في هذا الوقت بالتحديد.

