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الشاطر يُذكر مجلسي الدولة والنواب بسنوات الجفاء في رحلتهما التعيسة

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

مجلسي الدولة والنواب قد توصلا مؤخراً لآلية تهدف لتغيير المجلس الرئاسي وذلك بعد سنوات من القطيعة والتهم المتبادلة.

علق عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر على الاتفاق الحاصل مؤخراً بين مجلسي الدولة والنواب.

حيث قال الشاطر في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر:

“ربابنة سفينة الوطن من أعضاء بمجلسي النواب والدولة، تشاتموا لـ3سنوات وعندما شعروا بقرب نهاية الرحلة التعيسة نزل الود والعقل ليجتاحهما، حيث توحد هدفهما ليس الوصول بالسفينة لشاطئ الأمان وانما للعودة بها إلى نقطة البداية ليعود الخلاف بينهما بشكل آخر”.

هذا ويُذكر أن مجلسي الدولة والنواب قد توصلا مؤخراً لآلية تهدف لتغيير المجلس الرئاسي وذلك بعد سنوات من القطيعة والتهم المتبادلة مما أثار موجة من التساءلات عن سبب هذا الاتفاق في هذا الوقت بالتحديد.

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