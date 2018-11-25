الأمانة الأمانة العامة للتكتل المدني الديمقراطي تعقد اجتماعها العادي السادس لعام 2018 م

بنغازي 25 نوفمبر 2018 (وال)- عقدت الأمانة العامة التكتل المدني الديمقراطي اليوم الأحد، اجتماعها العادي السادس لعام 2018 م .

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الأمانة العامة الدكتور محمد سعد بمقر جامعة الدولية للعلوم الطبية ببنغازي، بحضور مديري الإدارات المختصة ونوابهم، مناقشة آخر مستجدات وتطورات المشهد السياسي الليبي بشكل عام، ومشروع المؤتمر الجامع المزمع عقده العام المقبل، إلى جانب رؤية وموقف التكتل منه بشكل خاص، ليتم صياغة الرؤية النهائية لكافة ما يستجد من أحداث .

كما تم خلال الاجتماع مناقشة أيضاً آخر ما توصلت إليه الإدارات واللجان المختصة؛ بشأن الاعلان عن انتخابات الفروع؛ خاصة في مدينتي بنغازي وسبها، والترتيبات التي اتخذتها إدارة الفروع وإدارة الانتخابات . (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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