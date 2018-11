صنع الله يزور البريقة ويلتقي آمر حرس المنشآت النفطية

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله اجتماعاً مع اللواء ناجي حمد المغربي آمر حرس المنشآت النفطية للمناطق الشرقية والوسطى وعدد من ضباط الجهاز ورئيس وأعضاء مجلس الحكماء والأعيان بالمنطقة، ورئيس وأعضاء مجلس البريقة البلدي، بحضور أعضاء مجلس ادارة المؤسسة السادة جادالله العوكلي وبلقاسم شنقير مدير عام الأمن والسلامة والتنمية المستدامة خالد بو خطوة والسادة رئيس وأعضاء لجنة ادارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط و الغاز.

هذا وناقش صنع الله مع الأعيان والحكماء برامج التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية الحالية والمستقبلية مُعطياً توجيهاته للإدارة العامة للأمن والسلامة والتنمية المستدامة بالتنسيق مع المجلس البلدي البريقة للمساهمة في برامج التنمية في المنطقة وفق إمكانيات المؤسسة ووفق ما يخصص لها من ميزانيات.

كما عبر الأعيان والحكماء والمجلس البلدي البريقة عن امتنانهم العميق لجهود المؤسسة في الحفاظ على قطاع النفط والغاز.

