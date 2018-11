بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باش آغا هيكلية عمل الوزارة فيما يتعلق بالضباط وضباط الصف والموظفين التابعين لوزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال لقاء باش آغا وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات بحكومة الوفاق الوطني الأحد بمقر وزارة الداخلية.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من المواضيع والمسائل ذات الاهتمام المشترك، بحسب المكتب الإعلامي بالوزارة.

