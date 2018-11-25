العباني : تركيا تنقل الارهابيين من إدلب السورية إلى ليبيا والعراق واليمن

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أمس السبت أن تيار الإسلام السياسي لعب دورا في انهيار مجموعة من الدول وفي مقدمتها ليبيا،موضحا أن هذا التيار يحظى برعاية وتمويل من تركيا وقطر للقيام بأعمال إرهابية في القارة الأفريقية.

العباني قال في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” إن الإرهاب حركة موجهة إلى كافة دول العالم خاصة دول القارة الأفريقية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن قطر وتركيا ستحرق بيد جماعات الإرهاب والتطرف التي تدعمهما الدولتان.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الإرهاب يهدف لتدمير مقدرات وأرزاق الشعوب، موضحاً أن إنشاء تركيا قاعدة عسكرية في الصومال تحرك خطير جداً وستكون الداعم الرئيسي للإرهاب خاصة في ظل تحركات أنقرة لإبعاد الإرهابيين عن أراضيها وخاصة إرهابيي إدلب.

ورجح العباني قيام تركيا بنقل الإرهابيين من إدلب السورية إلى 3 دول رئيسية وهي: اليمن وليبيا والعراق، مشيراً إلى أن القاعدة العسكرية التركية في الصومال ستعمل على نقل إرهابيين إلى اليمن باعتبارها البلد الأقرب إلى الصومال.

عضو مجلس النواب أكد على أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هي الحاضنة الرئيسية لموجة حركة الإرهاب من سوريا إلى ليبيا والصحراء الكبرى خاصة في تشاد والنيجر ومالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية