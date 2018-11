دعا مكتب التواصل والإعلام بوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة لتغطية زيارة وزير التعليم عثمان عبدالجليل الاثنين لمدينة تاورغاء.

وأوضح المكتب أن زيارة الوزير رفقة عدد من مسؤولي الوزارة، تأتي في إطار متابعة سير العملية التعليمية بتاورغاء والوقوف على احتياجاتها والصعوبات التي تواجهها.

