الاتحاد الأوروبي يدعم بلديات ليبيا بـ50 مليون يورو

كشف الاتحاد الأوروبي أمس السبت عن إطلاقه لبرنامج إنمائي بقيمة 50 مليون يورو لدعم 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا.

حيث يحمل البرنامج، الذي يموله الاتحاد الأوروبي اسم “التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

هذا وقال بيان أصدره الاتحاد الاوروبي مؤخراً أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) سيعملون في إطار برنامج “التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية” المموّل من الاتحاد الأوروبي على تعزيز وصول المواطنين للخدمات الأساسية في ليبيا.

كما سيتم في إطار البرنامج، الذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو، دعم 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا من أجل تعزيز وصول المواطنين لخدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية.

وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، فإنه هناك 670 ألفاً و500 مواطن في ليبيا يحتاج اليوم إلى المساعدة الإنسانية المتعلقة بمجال المياه والصرف الصحي مؤكداً أن البرنامج الإنمائي الجديد سيركز على الاستجابة لهذه الاحتياجات والتقليص من تأثير الأزمة الإنسانية وتعزيز حماية الفئات الضعيفة.

