المتوسط:

أكد وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق الوطني، الدكتور علي العيساوي، ألغاء قرار زيادة أسعار تذاكر رحلات الطيران.

وأضاف العيساوي، سيتم تطبيق قانون النشاط التجاري بتسعير تذاكر الطيران في الظروف الطارئة وفق التكاليف الحقيقية.

وتعرضت حكومة الوفاق الوطني لحملة هجوم بسبب قرارات عدد من الشركات بزيادة أسعار تذاكر الطيران ٣ أضعاف بسبب تحريك سعر الصرف.

