السراج يمهل الطرابلسي والككلي لإخلاء معسكري 7 أبريل والنقلية

ليبيا – أجرى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأحد جولة في المعسكر العسكري “7 إبريل سابقاً” يرافقه أركان الوفاق عبدالرحمن الطويل ونائب رئيس جهاز المباحث العامة لواء ابراهيم شقف وعدد من مهندسي صندوق الإنماء الأقتصادي والاجتماعي.

السراج تفقد بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق مرافق المعسكر قبل أن ينتقل إلى الحيز الذي تشغله الشرطة العسكرية داخله حيث تجول في أركانه رفقة مدير الشرطة العسكرية اللواء ركن حماد عبود.

وأصدر السراج تعليماته آثر الزيارة باخلاء المعسكر خلال 72 ساعة وتسليمه والمقار العسكرية المقامة داخله لصندوق الإنماء وإنتقال الشرطة العسكرية لمعسكر صلاح الدين.

وقال رئيس المجلس الرئاسي إنه يجب الاستفادة من المساحة الشاسعة للمعسكر وإقامة مرافق مدنية يستفيد منها المواطنين في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم وغيرها.

وقام السراج بزيارة إلى معسكر النقلية بطريق مطار طرابلس الدولي وأصدر تعليمات مماثلة باخلائه وتسليمه إلى صندوق الإنماء وخروج كافة أفراد الدعم المركزي المتواجدين داخله.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن هذه الإجراءات تنطبق على كافة المعسكرات بمدينة طرابلس حيث يعاد تمركز القوات التي تشغلها بمواقع أخرى ليتولى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي استثمارها بما يفيد ويخدم المواطنيين.

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