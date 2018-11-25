السراج يوعز بإخلاء معسكري ” 7ابريل” و “النقلية”

أوعز رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي فايز السراج بإخلاء معسكر ” 7 ابريل سابقا ” ، ومعسكر ” النقلية ” ، الذي يشغله الدعم المركزي ، خلال الـ 72 ساعة القادمة ، وتسليمه لصندوق الإنماء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيان له ، أن السراج أوعز بذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الأحد للمعسكرين الذي تشغله الشرطة العسكرية.

وقال السراج :” أنه يجب الاستفادة من المساحة الشاسعة للمعسكر وإقامة مرافق مدنية يستفيد منها المواطنين في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم وغيرها”.

وأكد أن هذه الإجراءات تنطبق على كافة المعسكرات بمدينة طرابلس حيث يعاد تمركز القوات التي تشغلها بمواقع أخرى ليتولى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي استثمارها بما يفيد ويخدم المواطنين.

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