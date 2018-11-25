لغم أرضي في الصابري يصيب عضوين من بالبحث الجنائي

بنغازي-العنوان

أصيب عضوين في قسم إبطال المتفجرات بالإدارة العامة للبحث الجنائي، اليوم الأحد، إثر انفجار لغم أرضي بمنطقة الصابري في بنغازي.

ونقل العضوين صالح محمد الغزالي، ومحمد سليمان الرملي، إلى أحد المستشفيات في مدينة بنغازي، عقب إصابتهما إثر انفجار لغم أرضي بمدرسة شهداء الصابري، وذلك أثناء عملية تمشيط وفك الألغام في المدارس الواقعة بمنطقة الصابري والمكلف بها قسم إبطال المتفجرات بالإدارة العامة للبحث الجنائي.

وبحسب المكتب الإعلامي بالإدارة العامة للبحث الجنائي نقل الغزالي إلى غرفة العناية المركزة فيما نقل الرملي إلى غرفة العمليات.



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