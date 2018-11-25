الأرصاد: تقلبات جوية ورياح نشطة على شمال ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد البلاد اليوم الأحد تقلبات تؤثر على مناطق شمال ليبيا، تكون مصحوبة برياح جنوبية نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق، مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

وأورد المركز نشرة مفصلة بحالة الطقس في مختلف مناطق البلاد عن الأيام الثلاثة المقبلة.

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل النفوسة:

تتكاثر السحب اليوم على أغلب المناطق، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، بينما تكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض مناطق الساحل، وتتحول الثلاثاء إلى شمالية غربية. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17 – 23مْ).

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مرادة:

السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر بعد ظهر اليوم على أغلب المناطق، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار. ودرجة الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20 – 26 مْ) ولا تتجاوز (19مْ) على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر على مناطق الجفرة والحمادة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية. وردجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20 – 25مْ)، وتصل إلى (32مْ) على غات.

الكفرة – تازربو – السرير:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21 – 25مْ).

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