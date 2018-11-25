مُدن تشتكي التهميش في توزيع السيولة

بدأت تداعيات توفر السيولة في مدينة طرابلس دون غيرها من المناطق تأخذ بالاتساع نحو مدن أخرى أبدت انزعاجها من توفرها في مكان دون آخر.

وانعكس هذا الانطباع في مدينة بئر الغنم التي اجتمع فيها 22 من عمداء البلديات وخرجوا ببيان موحد كشفوا فيه انزعاجهم من عدم توفر السيولة النقدية في المصارف.

وطالب البيان المصرف المركزي بما أسماه التوزيع العادل للسيولة النقدية بعد رفع سقف السحب في بعض فروع المصارف التجارية في طرابلس إلى 5000 آلاف دينار، بينما مصارف أخرى لم يتعد فيها سقف السحب 200 دينار، وتحدث سكان أماكن أخرى عن أن السيولة لا تزال معدومة.

وأظهر تحقيق ميداني أجرته 218 في مدينة بدر امتدادا للاستياء العام شهدته منطقة الجبل الأخضر يوم السبت على يد حراك شبابي يحمل اسم “احترمونا ” يطالب بتحسين الوضع الاقتصادي وتوفير السيولة النقدية.

كل هذه المعطيات قابلها رأي مستشار المصرف المركزي في مدينة البيضاء مصباح العكاري في تصريح خاص لـ218 أكد فيه أن الوضع بدأ يتحسن في المنطقة الشرقية نتيجة الإصلاحات وأن السيولة ستتوفر بشكل تدريجي وعلى المواطن التحلي بالصبر وأن الفرج بات قريبا.

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