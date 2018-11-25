بلدية بنغازي : الأطراف الداعمة للجماعات المسلحة مسؤولة عن هجوم “تازربو”

حملت بلدية بنغازي كافة الأطراف الداعمة للجماعات المسلحة والإرهابية مسؤولية الهجوم الأرهابي الذي استهدف مركزا للشرطة في تازربو مؤخرا ، وأدى لمقتل 9 أشخاص.

وقالت البلدية في بيان صادر عنها الأحد ، تُدين بلدية بنغازي وتستنكر الهجوم الإرهابي الغادر والجبان الذى استهدف مدينة تازربو الآمنة وتعتبر هذه الجريمة النكراء التي تكشف بما لا يدع مجالاً للشك عن الوجه الحقيقي للإرهاب الذي لا يرعى للنفس البشرية أي حرمة وتكشف أيضاً زيف الجماعات المتطرفة التي ترتدي عباءة الدين لتبرير أعمالها الإرهابية بينما الإسلام منها براء.

وأضافت أن هذه الجريمة البشعة لن تنال من عزيمة مواطنين المدينة إنما تزيدهم إصراراً على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب.

وأشادت بدور أبطـال القــوات المسلحـة وكافـــة وحــدات الجيــش الليبــي في التصــدي لهــذه الجماعات الإرهابيـــة التي عاثت في الأرض فساداً ودمرت ثروات ومقدرات الشعب الليبي.

وناشدت البلدية كل البلديات للوقوف صفا واحدا والالتحام بالقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر حتى يتم تحرير كامل تراب الوطن من هذه الجماعات التي أرعبت أهلنا ونهبت خيرات بلدنا وبثت الدمار في ربوعه .

كما وطالبت المجتمع الدولي بضرورة حظر التسليح على الجيش الليبي حتى يتمكن من محاربة الإرهاب واجتثاثه وتجفيف منابعه وحفظ أمن البلاد .

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