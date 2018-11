تاجر ليبي يتبرع لبناء مستشفى تُعالج الأورام في العاصمة طرابلس

قام تاجر ليبي من مدينة ⁧‫زليتن‬⁩ بالتبرع بمبلغ 70 مليون دينار وذلك لبناء مستشفى للأورام مكون من إحدى عشر طابقاً وبطاقم تشغيلي ألماني ونمساوي لمدة 6 سنوات.

حيث سيأخذ المستشفى من منطقة حي دمشق في ⁧‫طرابلس مقراً له‬⁩ وسيصبح جاهزاً خلال 19 شهراً علماً بأن عملية البناء ستبدأ في فبراير المقبل وبتنفيذ شركة نمساوية خالصة.

وبحسب الأخبار المتداولة فإن المستشفى سيتسع لـ600 سرير كما أن الكادر التشغيلي سيكون ألماني نمساوي من حيث الأطباء والأجهزة التقنية.

هذا وسيتم تدريب الكوادر الليبية لمدة 6 سنوات لإستلام المستشفى بعد إنتهاء مدة العقد.

من جهة أخرى ذكرت بعض الشخصيات المُقربة من الدائرة المسؤولة عن تنفيذ المشروع أن الجهة التي ستولى هذا المشروع لن تسمح بتدخل الجهات الحكومية إلا في حدود ضيقة جداً وفق القانون لا غير، كما أن فكرة المستشفى أساساً قائمة على إنهاء علاج الليبيين في الخارج و الفساد المتعلق به.

