قريبًا .. المياه في منطقتي امطيفلة والطويلة غرب بنغازي

امطيفلة 25 نوفمبر 2018 (وال) – باشرت إحدى شركات المقاولات الوطنية أعمال توصيل خط مياه وخزان علوي إلى كل من مناطق امطيفلة والطويلة وسيدي بوراوي والتجمع السكني لعائلة بو الغليظة غربي بنغازي .

يذكر أن المناطق المذكورة تعاني من شح المياه منذ سنوات طويلة ويقوم المواطنين بشراء مياه الشرب من المحطات رغم أن خط النهر الصناعي يمر قريبًا منها متجها إلى خزان سلوق الكبير .

وذكرت مصادر محلية من منطقة المقرون – لوكالة الأنباء الليبية – أن أصحاب المزارع بالمنطقة طالبوا بإيقاف العمل، وذلك لأن خط المياه سيمر على مزارعهم مما يتسبب في تضرر الأراضي الزراعية على حد قولهم، مطالبين الجهات المعنية بتعويضهم مقابل مرور خط المياه من مزارعهم .

ورغم معارضة أصحاب المزارع إلى أن أعمال الحفر من قبل الشركة القائمة مستمرة للوصول إلى الخط المغذي والذي يقع جنوب منطقة المقرون على طريق النهر الصناعي .

وبدوره يسعى مجلس حكماء المقرون وأعيان المناطق المجاورة لحل هذه المشكلة التي قد تعيق مسار الأعمال الجارية، والتي ستعيد الحياة إلى المناطق التي عانت لسنوات طويلة من انقطاع المياه الأمر الذي جعل كثير من سكان هذه المناطق يغادرونها . (وال – امطيفلة)ع م/ ع ع

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