إتفاقية أردنية ليبية لدفع 125 مليون دولار من ديون المستشفيات الأردنية البالغة 250 مليون

ليبيا – كشف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري أمس السبت عن فحوى اتفاق أبرمته الحكومة الأردنية مع نظيرتها الليبية سوف تدفع ليبيا بموجبه 125 مليون دولار إلى المملكة الشهر القادم من أصل 250 مليونا مستحقات المستشفيات الخاصة على الحكومة الليبية.

الحموري أكد في تصريح خاص لصحيفة “الغد” الأردنية أن الدفعة المقبلة ستشكل 50 % من قيمة إجمالي المستحقات المالية للمستشفيات الأردنية الخاصة على الحكومة الليبية والبالغة 250 مليون دولار.

وبحسب الاتفاق،سيتم تسديد كامل المبلغ المطلوب على ثلاث دفعات، الاولى وهي الدفعة المقبلة 50 % في ديسمبر المقبل والدفعة الثانية 25 % في شهر فبراير من العام المقبل وقيمتها 62.5 مليون دولار والدفعة الثالثة والاخيرة في أبريل من العام المقبل 25 % والبالغة 62.5 مليون دولار.

وأشار الحموري إلى أن أصل المبلغ كان يبلغ 350 مليون دولار لينخفض إلى 250 مليون دولار بعد الخصومات والتدقيق.

ولفت رئيس جمعية المستشفيات الخاصة إلى الانتباه إلى فائدة استلام تلك المستحقات المالية على المستشفيات التي ستزيد من نشاطها الاقتصادي إضافة إلى تطوير القطاع الصحي الموجود في المملكة الاردنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية