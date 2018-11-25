السراج يأمر بإخلاء معسكرين في العاصمة طرابلس خلال 72 ساعة

أمر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي بإخلاء معسكرين في العاصمة طرابلس خلال 72 ساعة، ليتولى صندوق الإنماء استثمار الموقعين بما يفيد ويخدم المواطنين.

وقال السراج إن هذه الإجراءات تنطبق على جميع المعسكرات في العاصمة طرابلس، حيث يعاد تمركز القوات التي تشغلها بمواقع أخرى ليتولى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي استثمارها بما يفيد ويخدم المواطنين، وفق ما نقلت عنه صفحة الحكومة بـ«فيسبوك».

وأضاف السراج إنه «يجب الاستفادة من المساحة الشاسعة للمعسكر وإقامة مرافق مدنية يستفيد منها المواطنون في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم وغيرها».

جاء ذلك خلال جولة أجراها السراج صباح اليوم الأحد في المعسكر «7 أبريل سابقًا»، رافقه خلالها رئيس الأركان العامة اللواء ركن عبدالرحمن الطويل، ونائب رئيس جهاز المباحث العامة اللواء إبراهيم شقف، وعدد من مهندسي صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وأصدر السراج تعليمات عقب الزيارة بإخلاء المعسكر خلال 72 ساعة وتسليمه والمقار العسكرية المقامة داخله لصندوق الإنماء، وانتقال الشرطة العسكرية إلى معسكر صلاح الدين.

وفي السياق، زار السراج معسكر النقلية بطريق مطار طرابلس الدولي، وأصدر تعليمات مماثلة بإخلائه وتسليمه إلى صندوق الإنماء وخروج أفراد الدعم المركزي كافة المتواجدين داخله.

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