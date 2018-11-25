الثني يبحث تردي الأوضاع الصحية في بنغازي

ناقش رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني واقع خدمات القطاع الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ، أثناء اجتماع عقده مع القائمين على وزارة الصحة ومدراء المستشفيات في بنغازي.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيان صادر عنها الأحد أن الاجتماع جاء للتحقق من التقارير الواردة حيال تردي الأوضاع الصحية في المدينة رغم ما صرفته الحكومة من مخصصات.

وتطرق الاجتماع الى احتياجات التقارير الواردة حيال العمل بمستشفيات المدينة والمراكز والعيادات المجمعة وأوجه القصور في عملها.

وبحث الاجتماع حالات الاعتداءات المتكررة على المستشفيات والأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملة بها وكيفية تفعيل أمن المستشفيات، والعراقيل التي تواجه سير عملها.

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