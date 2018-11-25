القائد الأعلى للجيش يأمر بإخلاء معسكري النقلية و7 أبريل خلال 72 ساعة

أمر القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج الأحد، بإخلاء معسكري النقلية و”7 أبريل سابقا” خلال 72 ساعة، على أن يتولى صندوق الإنماء استثمار الموقعين بما يخدم مصلحة المواطنين.

وطالب القائد الأعلى للجيش، بنقل الشرطة العسكرية من معسكر 7 أبريل، وخروج كافة أفراد الدعم المركزي الموجودين في معسكر النقلية بعد الأمر بإخلائهما. وفق الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق.

وشدد السراج على الاستفادة من المساحة الشاسعة للمعسكرين، بإقامة مرافق مدنية يستفيد منها المواطنون في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستنطبق على كافة المعسكرات بمدينة طرابلس، حيث يعاد تمركز القوات التي تشغلها بمواقع أخرى ليتولى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي استثمارها.

وكان في رفقة القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج لمعسكر 7 أبريل بطريق السواني، ومعسكر النقلية بطريق مطار طرابلس الدولي رئيس الأركان العامة لواء ركن عبد الرحمن الطويل، ونائب رئيس جهاز المباحث العامة لواء ابراهيم شقف، ومدير الشرطة العسكرية اللواء ركن حماد عبود، وعدد من مهندسي صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وشهد معسكر النقلية بطريق المطار ومعسكر “7 أبريل سابقا” بمنطقة السواني جنوب طرابلس اشتباكات مسلحة من قوات مسلحة للسيطرة عليهم في السنوات السابقة.

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