بالفيديو | الورفلي يهاجم صحيفة المرصد بألفاظ نابية لأجل “مبعوث مالطا الوهمي”

ليبيا – إعتبر عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين محمود عبدالعزيز الورفلي مؤتمر باليرمو وبإعتراف جميع من حضره بأنه ترسيخ لضياع السيادة الليبية ولهيمنة الأجنبي على القرار.

الورفلي قال خلال مداخلة من مقر إقامته فى العاصمة المالطية ڤاليتا عبر برنامج “حوار المساء” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس السبت وتابعته المرصد إن من ذهب إلى مؤتمر باليرمو سلم ما تبقى من أوراق للأجنبي بالتالي ما يحدث الآن من محاولة لفرض عقوبات على من وصفه بـ”الحر” صلاح بادي أمر غير مستغرب، متوقعاً بالمستقبل فرض عقوبات على أي جهة أو شخص لا يسير في ركبهم.

ويرى الورفلي أن فرض العقوبات على بادي محاولة لتخويف الآخرين ولإستخدمها كعصاة غليظة لتخويف من وصفهم بـ”الثوار”، مشيراً إلى أن ما حدث في تازربو وضواحيها هو امتداد للعبة دولية في ليبيا.

وتابع قائلاً :” للأسف الأموال والأسلحة والذخائر التي استلمها المجرم خليفة حفتر تكفي ليس فقط لمحاربة داعش، هذه المناطق تازربو وما يجاورها يدينون بالولاء لحفتر بالتالي ما يحدث ومن قام بالهجوم هم من هربهم حفتر كما ذكرت التقارير الدولية وهذه الأسلحة والذخائر موجودة وشحنات مسجلة واعترفت بها الأمم المتحدة وقد توجهت من السوق السوداء لحفتر ومازال للأسف لم ولن يفرض سيطرته على تلك المناطق، الغريب أن تواجده في باليرمو في هذا الاستعراض الغريب جداً ما زال البعض لم يفهمه بأنه ترسيخ وتوطيد لأقدامه كقائد عام لنواة الجيش”.

كما أكد على ضرورة أن يوضع للمؤتمر الجامع المقرر عقده في يناير القادم معايير فيما يتعلق بالحضور وما سيتناول من ملفات لتجنب فشله من البداية، مرجعاً النتائج التي تم الوصول لها بعد الصخيرات إلى عدم وضع المعايير التي طالب بها المؤتمر الوطني مراراً وتكراراً.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة لا تراعي مصلحة ليبيا، موجهاً شكره وتحيته لكل من وصفهم بـ”الأحرار” الذين توجهوا لمدينة مصراتة للوقوف بجانب صلاح بادي بهدف توجيه رسالة للمجتمع الدولي ولكل من يحاول التلاعب في “ثورة 17فبراير بأن ثوارها” لا زالوا في الميدان ورجالها يستطيعون الإجتماع في أي لحظة .

هجوم على صحيفة المرصد

وعن متابعته لزيارة “مبعوث مالطا الوهمي – نيڤيل جافا ” الذي جاء على أنه مبعوث من رئاسة الوزراء المالطية وإجتماعه بعضو الرئاسي أحمد معيتيق ووزير داخلية الوفاق فتحي باشا آغا علق قائلاً :” كل وسائل الإعلام التي تناولت هذه الزيارة تناولتها بإجحاف شديد و تضليل للرأي العام على الرغم من كونه أحد الموظفين بمكتب رئاسة الوزراء في مالطا ومكتب رئاسة الوزراء وله علاقات ممتازة داخل ليبيا”.

الورفلي إستطرد حديثه مضيفاً :”كان له زيارة شخصية وقابلته قبل الزيارة بيومين حيث استشارني ببعض الأمور وشددت على يده وقلت له أي شيء يخدم ليبيا سنقف معك فيه وحتى ان كنا خارج المشهد أي شيء لخدمة مصلحتها ويوطد علاقاتها مع العالم الأخر سندعمه بقوة ولن نقف ضده ، وبالفعل كان في زيارة خاصة حتى يتم بعض الأمور وانا تفاجأت من الهجمة الشرسة على الزيارة ، ربما الخطأ كان في الصور وفي ما أدرجته صفحات الفيس بوك الخاصة بالوزارات التي قام بزيارتها”.

وبخصوص الاخبار التي تناولتها صحيفة المرصد بشأن “مبعوث مالطا الوهمي وفى مجملها منقولة بالأساس عن صحف وتقارير مالطية ” قال الورفلي :” للأسف الشباب من هم لديهم قلة خبرة إعلامية كإعلام وزارة الداخلية والصحة أشاروا لوظيفة الشخص المالطي وتلقفتها وسائل الإعلام الأخرى كصحيفة المرصد المعادية للدولة المدنية والمؤيدة لمجرم الحرب حفتر وربما لديها موقف من هذه الشخصية الداعمة كمالطا للدولة المدنية ! “.

عضو المؤتمر الوطني وصف ما حدث بـ”الخطأ الإعلامي” الذي تتحمل مسؤوليته المكاتب الإعلامية التابعة لوزير الصحة ومعيتيق وباشا آغا، معتبراً أنه كونها زيارة شخصية لا يجب نشرها في الإعلام فالحرفية هي تمييز ما ينشر من مواضيع للإعلام وبأنهم وبهذا الفعل سلّموا لصحيفة المرصد سكيناً ذبحتهم به واصفاً الصحيفة بأنها ” عمية وشدت خانب ” .

وكعادته فى إدمان إستخدام الألفاظ السوقية والبذيئة التي لا تليق حتى بقناة المفتي التي يتحدث لها وهي اللي ترفع شعار ” الإسلام والدين النصيحة ” ، وصف الورفلي صحيفة المرصد بأنها ” حجّالة وكشكولها ” وهو مثل شعبي يُقال فى شرق البلاد عن الراقصة الشعبية التي ترقص بين الرجال ويزداد حماسها عند التصفيق !

وأشار الورفلي فى ختام حديثه فى هذا الصدد بأن المبعوث المالطي ” نيڤيل جافا ” كان من الأشخاص الذين وقفوا مع جرحى عملية “فجر ليبيا” سنة 2014 وبأنه لعب دور مهماً في إستقبال كل الجرحى الليبيين حيث كانت مالطا متنفس مهم جداً لعلاجهم وذلك على حد زعمه .

المرصد – متابعات