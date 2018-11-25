مراسم تسليم وإستلام للإدارة العامة للأمن المركزي

أقيمت صباح اليوم الأحد مراسم تسليم وإستلام الإدارة العامة للأمن المركزي بين عميد محمد فتح الله والرئيس السابق للإدارة عميد جمال الباشا.

ووفقاً لبيان نشرته وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني فقد قام مدير الإدارة عميد محمد فتح الله بعد الإنتهاء من مراسم الإستلام رفقة ضباط وضباط صف التابعين للإدارة العامة للأمن المركزي بجولة داخلها للوقوف على العمل وحث أعضائها على الضبط والربط لأداء مهامهم المناطة بهم على أكمل وجه وذلك لما للإدارة من دور هام في فرض الأمن والعمل الميداني.

وأصدر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، يوم الاثنين الماضي، قرارا بتكليف العميد محمد علي خليفة فتح الله، بمهام مدير الإدارة العامة.