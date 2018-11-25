سلامة: ليبيا لن تتغير بين ليلة وضحاها

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن الوضع في ليبيا لن يتغير بين ليلة وضحاها، مضيفا أن الأمور تسير منذ أحداث طرابلس باتجاه تحرير الدولة ومؤسساتها من سيطرة التشكيلات المسلحة.

وأضاف سلامة، في كلمة خلال زيارته أمس إلى ترهونة، أن “هذا ما نسعى إليه، وأنا لا أخاف أن أقول ذلك في العلن ولا في السر، نحن نريد أن تتحرر الإرادة الوطنية من الضغوط عليها، ومن الابتزاز المستمر لها، ومن محاولة الاستئثار بخيرات الدولة لفئات معينة على حساب فئات أخرى”.

وأكد أن البعثة تُصر على استمرار وقف إطلاق النار، وعلى فتح صفحة جديدة يتم من خلالها المطالبة بالحقوق الشرعية وبالمطالب المشروعة بطريقة سلمية، بحيث لا يتقاتل أبناء الوطن الواحد على توزيع الخيرات أو على توزيع الثروات أو على توزيع الميزانيات، وإنما يتم المطالبة بها ويتم مساندة البعثة لها.

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