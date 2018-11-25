السراج يأمر بإخلاء معسكرين بطرابلس وتسليمهما لصندوق الإنماء

أمر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بإخلاء معسكري “7 إبريل” سابقا والنقلية بطريق المطار في طرابلس خلال 72 ساعة، وتسليمهما لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي لاستثمارهما بما يفيد ويخدم المواطنين.

وجاء ذلك خلال جولة قام بها السراج بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الأحد بمعسكر “7 إبريل” سابقاً، برفقة رئيس الأركان العامة لواء ركن عبد الرحمن الطويل، ونائب رئيس جهاز المباحث العامة لواء إبراهيم شقف، وعدد من مهندسي صندوق الإنماء.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أن السراج تفقد مرافق المعسكر قبل أن ينتقل إلى الحيز الذي تشغله الشرطة العسكرية داخله، حيث تجول في أركانه رفقة مدير الشرطة العسكرية اللواء ركن حماد عبود.

وأعلن المكتب، أن السراج أصدر تعليماته خلال الزيارة بإخلاء معسكر “7 إبريل” خلال 72 ساعة وتسليمه بكامل المقار العسكرية المقامة داخله إلى صندوق الإنماء، وانتقال الشرطة العسكرية إلى معسكر صلاح الدين.

وأشار السراج، وفقا لمكتبه الإعلامي، إلى ضرورة الاستفادة من المساحة الشاسعة للمعسكر وإقامة مرافق مدنية يستفيد منها المواطنين في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم وغيرها.

كما أجرى رئيس المجلس الرئاسي زيارة إلى معسكر النقلية بطريق مطار طرابلس الدولي، وأصدر تعليمات مماثلة بإخلائه وتسليمه إلى صندوق الإنماء وخروج كافة أفراد الدعم المركزي الموجودين في داخله.

وأكد فايز السراج، أن هذه الإجراءات ستنطبق على كافة المعسكرات الواقعة بمدينة طرابلس، لإعادة تمركز القوات التي تشغلها بمواقع أخرى ليتولى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي استثمارها بما يفيد ويخدم المواطنين، على ح قوله.

وكان السراج، قد أمر في أكتوبر الماضي بإخلاء مقر الكلية العسكرية للبنات في العاصمة، وتسليم المقر إلى بلدية طرابلس، لتبدأ البلدية بعد أيام من قرار السراج بإزالة الكلية العسكرية الواقعة في شارع عمر المختار.

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