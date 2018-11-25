السراج يأمر بإخلاء معسكرين في طرابلس

أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تعليماته بشأن إخلاء معسكري 7 إبريل سابقاً ومعسكر النقلية في طرابلس.

وجاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رفقة رئيس الأركان العامة اللواء ركن عبد الرحمن الطويل ونائب رئيس جهاز المباحث العامة اللواء إبراهيم شقف إلى المعسكرين.

وحول موقع معسكر 7 إبريل، قال السراج أنه يجب الاستفادة من المساحة الشاسعة له لإقامة مرافق مدنية يستفيد منها المواطنون في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم وغيرها.

وبشأن معسكر النقلية، فسيتم تسليمه إلى صندوق الإنماء بعد إخلائه من كافة أفراد الدعم المركزي المتواجدين داخله.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي إن هذه الإجراءات تنطبق على كافة المعسكرات بمدينة طرابلس، حيث يعاد تمركز القوات التي تشغلها بمواقع أخرى ليتولى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي استثمارها بما يفيد ويخدم المواطنين.

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