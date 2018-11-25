دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع سير عمل مستشفيات بلدية بنغازي

قرنادة 25 نوفمبر 2018 (وال) – في إطار متابعته للقطاع الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية المؤقتة، استدعى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد القائمين على وزارة الصحة ومدراء مستشفيات مدينة بنغازي للتحقق من التقارير الواردة حيال تردي الأوضاع الصحية في المدينة رغم ما سيلته الحكومة من مخصصات.

وبحث دولته سير العمل بمستشفيات بلدية بنغازي وذلك خلال اجتماع عقد بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بتسيير مهام الوزارة الدكتور سعد عقوب، وعدد من مدراء المسشفيات والمراكز الصحية ببنغازي.

وناقش الاجتماع الذي حضره مدير مستشفى الهواري العام، ومدير عام إدارة الخدمات الصحية، و مدير عام مستشفى الجلاء، ومدير عام مستشفى الأطفال، ومدير عام مستشفى الجمهورية، و مدير عام عيادة الكيش، ومدير الشؤون الإدارية بالوزارة احتياجات التقارير الواردة حيال العمل بهذه المستشفيات والمراكز والعيادات المجمعة وأوجه القصور في عملها.

وتناول الاجتماع حالات الاعتداءات المتكررة على المستشفيات والأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملة بها وكيفية تفعيل أمن المستشفيات، والعراقيل التي تواجه سير عملها.

كما تم مناقشة المشاريع في قطاع الصحة التي تتولاها لجنة إعادة إستقرار مدينة بنغازي.

وبحث الاجتماع الميزانيات التي أحالتها الحكومة المؤقتة لهذه المستشفيات وفيم تم صرفها. (وال – قرنادة)ع ع

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