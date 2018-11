بعد هجوم «تازربو».. بلدية بنغازي تدعو المجتمع الدولي برفع حظر التسليح عن الجيش

المتوسط:

أدانت بلدية بنغازي الهجوم الإرهابي الغادر والجبان الذى استهدف مدينة تازربو الآمنة.

واعتبرت البلدية، هذه الجريمة النكراء التي تكشف بما لا يدع مجالاً للشك عن الوجه الحقيقي للإرهاب الذي لا يرعى للنفس البشرية أي حرمة وتكشف أيضاً زيف الجماعات المتطرفة التي ترتدي عباءة الدين لتبرير أعمالها الإرهابية بينما الإسلام منها براء.

وتتقدم البلدية، بأحر التعازي والمواساة لأسر الشهداء، وتسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وتدعو الله العلي القدير أن يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل، وأن يعجل الله سبحانه وتعالى في عودة المفقودين سالمين إلى ذويهم.

وحملت بلدية بنغازي كافة الأطراف الداعمة لهذه الميليشيـات المسؤولية القانونيـة والأخلاقية لهذا العمل الإرهابي الجبان، إذ أن هذه الجريمة البشعة لن تنال من عزيمة مواطنين المدينة إنما تزيدهم إصراراً على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب.

وأشادت بلدية بنغازي بدور أبطـال القــوات المسلحـة وكافـــة وحــدات الجيــش الليبــي في التصــدي لهــذه الجماعات الإرهابيـــة التي عاثت في الأرض فساداً ودمرت ثروات ومقدرات الشعب الليبي.

وتناشد بلدية بنغازي، كل البلديات للوقوف صفا واحدا والالتحام بالقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر حتى يتم تحرير كامل تراب الوطن من هذه الجماعات التي أرعبت أهلنا ونهبت خيرات بلدنا وبثت الدمار في ربوعه.

وتدعو المجتمع الدولي، بضرورة رفع حظر التسليح على الجيش الليبي حتى يتمكن من محاربة الإرهاب واجتثاثه وتجفيف منابعه وحفظ أمن البلاد.

