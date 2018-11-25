بالفيديو | بادي يتعهد للأمم المتحدة والأمريكيين باستمرار المواجهة

ليبيا – أكد آمر لواء الصمود المدرج على قائمة العقوبات الاممية والامريكية على أنه يسلك ورفاقه درب الحرية والاخلاص والصدق ودرب مواجهة كل المؤامرات التي تواجه “الثورة” ، معتبراً ان هذه العقوبات أمر بسيط امام ما قدمه رفاقة الذين قدموا أرواحهم وأطرافهم من أجل ليبيا حسب قوله.

بادي إعتبر في تصريح لقناة التناصح أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد أن العقوبات الاممية والامريكية صك برائه له من التبعية لدولة أو حزب أو جماعة ، مبيناً بأنه لم يتورط أيضاً في نهب المال العام.

وشدد بادي على أن ما وصفها بـ”حكومة الذل والعار” (حكومة الوفاق) جيء بها من الخارج ، مبيناً بانها لو جاءت بالخير لليبيين لوقف معها لكن هي جائت لخدمة دول خارجية حسب قوله.

وطالب بادي في ختام تصريحه بالاستمرار في مواجهة المجتمع الدولي ورفض الوصاية الدولية أو الاممية ، مؤكداً على أنه سيواجه الجميع سواء من الليبيين أو من الامم المتحدة أو دول اقليمية او أي أحد حاول اخماد “الثورة” حسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية