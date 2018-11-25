مجلس الوزراء وكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى من مهامه

قرنادة 25 نوفمبر 2018 (وال) – أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الأحد، قرارًا بإعفاء وكيل وزارة الصحة – بنغازي الكبرى من مهامه .

هذا وتضمّن القرار رقم (124) لسنة 2018 م – والذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – في مادته الأولى : إعفاء الدكتور سليمان كويري من مهامه كوكيل لوزارة الصحة – بنغازي الكبرى.

وشدد القرار في مادته الثانية على ضرورة العمل به من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية . (وال – قرنادة) ع ع

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