اخبار ليبيا الان

مجلس الوزراء يعفي وكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى من مهامه

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

قرنادة 25 نوفمبر 2018 (وال) – أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الأحد، قرارًا بإعفاء وكيل وزارة الصحة – بنغازي الكبرى من مهامه .

هذا وتضمّن القرار رقم (124) لسنة 2018 م – والذي تحصلت  وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – في مادته الأولى : إعفاء الدكتور سليمان كويري من مهامه كوكيل لوزارة الصحة – بنغازي الكبرى.

وشدد القرار في مادته الثانية على ضرورة العمل به من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية . (وال – قرنادة) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك