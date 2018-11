المتوسط:

نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تقريرًا، مفاده بأنَّ الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة وافقت على تدريب القوات الأمنية الليبية بعد ثلاثة أيام من إعلان ليبيا موافقتها تسليم شقيق منفذ تفجير مانشستر، هاشم العبيدي.

وأفادت الجريدة، بأنَّ مسؤولي الوكالة البريطانية سيتوجهون إلى ليبيا، وفق اتفاق جرى توقيعه الأسبوع الماضي من قبل وزير الداخلية الليبي والسفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، حيثُ أخبر مسؤول بوزارة الخارجية البريطانية «ديلي ميل»، طالبًا عدم ذكر اسمه، أنه «من غير المحتمل أن تكون هناك علاقة بين تدريب القوات الليبية وتسليم هاشم العبيدي».

وأشارت الجريدة إلى: «أن خطط تسليم هاشم العبيدي تجمدت على مدار 18 شهرًا، حتى يتم توقيع اتفاق التدريب مع الوكالة البريطانية».

The post بريطانيا تُوافق على تدريب القوات الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية