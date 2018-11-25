رسمياً .. السراج يخصص معسكري 7 ابريل والنقلية لصندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي

ليبيا – أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاحد قراره رقم 1554 لسنة 2018 بشأن تخصيص معسكرين داخل مدينة طرابلس للمصلحة العامة .

السراج أوضح في قراره الذي تلقت المرصد نسخة منه بانه سيخصص كامل مساحة معسكر النقلية في طريق المطار والذي تتمركز فيه الان قورة الردع المشتركة أبو سليم بقيادة عبدالغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” ومعسكر 7 ابريل بطريق السواني والذي تتمركز فيه قوة الامن العام والتمركزات الامنية بقيادة عماد الطرابلس لصندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي.

وطالب السراج في المادة الثانية من قراره صندوق الانماء بالتنسيق مع مصلحة الاملاك العامة لتنفيذ القرار ، داعياً الجهات المعنية بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتنفيذه.

يشار إلى أن السراج قد امهل خلال زيارته للمعسكرين المذكورين أعلاه قوة الردع المشتركة أبو سليم وجهاز الامن العام والتمركزات الامنية 72 ساعة لإخلاء المعسكرين وتسليمهم لصندوق الانماء .

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