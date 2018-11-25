“شبح الألغام” يُطل برأسه مُجددا في بنغازي

أصيب اثنان من أعضاء قسم إبطال المتفجرات بالإدارة العامة للبحث الجنائي، إثر انفجار لغم أرضي أثناء عملية تمشيط بمنطقة الصابري في بنغازي، اليوم الأحد.

وقالت الإدارة العامة للبحث الجنائي، بصفحتها في “فيسبوك”، إن العضوين أصيبا أثنا أعمال تفكيك ألغام في المدارس الواقعة بمنطقة الصابري، مضيفة أنه تم نقل العضوين للمستشفى لتلقي العلاج، حيث تم إدخال الأول إلى غرفة العناية، والثاني إلى غرفة العمليات.

يُشار إلى أن الألغام التي خلفتها الجماعات حصدت أرواح العديد من الأشخاص بعد تحرير المدينة، بينهم أعضاء في الأجهزة الأمنية المناط بهم تنظيف المدينة من الألغام والمتفجرات.

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