عقب اجتماعه بمدراء مستشفيات بنغازي.. الثني يقيل وكيل وزارة الصحة

بنغازي-العنوان

أقال رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الأحد، الدكتور نادر كويري من مهامه كوكيل لوزارة الصحة – بنغازي الكبرى.

وكان قد استدعى رئيس مجلس الوزراء قبيل قرار الإقالة، القائمين على وزارة الصحة ومدراء مستشفيات مدينة بنغازي للتحقق من التقارير الواردة حيال تردي الأوضاع الصحية في المدينة رغم ما سيلته الحكومة من مخصصات.

وبحث الثني سير العمل بمستشفيات بلدية بنغازي وذلك خلال اجتماع عقد بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بتسيير مهام الوزارة الدكتور سعد عقوب، وعدد من مدراء المستشفيات والمراكز الصحية ببنغازي.

وناقش الاجتماع الذي حضره مدير مستشفى الهواري العام، ومدير عام إدارة الخدمات الصحية، ومدير عام مستشفى الجلاء، ومدير عام مستشفى الأطفال، ومدير عام مستشفى الجمهورية، ومدير عام عيادة الكيش، ومدير الشؤون الإدارية بالوزارة احتياجات التقارير الواردة حيال العمل بهذه المستشفيات والمراكز والعيادات المجمعة وأوجه القصور في عملها.

وتناول الاجتماع حالات الاعتداءات المتكررة على المستشفيات والأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملة بها وكيفية تفعيل أمن المستشفيات، والعراقيل التي تواجه سير عملها.

كما تم مناقشة المشاريع في قطاع الصحة التي تتولاها لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي، وبحث الميزانيات التي أحالتها الحكومة المؤقتة لهذه المستشفيات وفيم تم صرفها

وحمل قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بإقالة وكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى من مهامه رقم (124) لسنة 2018 م



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