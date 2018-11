«عدل الوفاق»: عازمون على التصدي للعناصر الإرهابية

المتوسط:

أفادت وزارة العدل في حكومة الوفاق، بأنه لا مستقبل للإرهاب في ليبيا، وأنها عازمة على ملاحقته والتصدي له.

ودعت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن العمل الإرهابي الجبان الذي وقع في تازربو، مستهدفا مركزا للشرطة، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص مؤخرا، هو موجه إلى أمن وسلامة ليبيا وكافة مؤسساتها.

وأهابت الوزارة بكافة المؤسسات الوطنية الى التآزر في سبيل اجتثاث هذا الورم الإرهابي ودحض كل قوى الشر التي تسعى إلى تقويض أمن وسلامة ليبيا.

وطالبت الوزارة من كافة الجهات الأمنية التعجل بجمع الاستدلالات والقبض على المشتبه بهم وإحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم وإيقاع العقاب الرادع بهم.

