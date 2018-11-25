المسؤولون تجاهلوا “جرس الإنذار” في الجنوب

قبل الهجوم الإرهابي الذي طال تازربو، الجمعة، ومن قبلها الفقهاء، حذرت عدة تقارير دولية من إمكانية عودة التنظيمات الإرهابية التي قالت إنها بدأت تتشكل من جديد في الصحراء الليبية، غير أن هذه التقارير لم تلق آذنا صاغية من صناع القرار إلى أن وقع المحظور.

وأكدت التقارير الدولية، التي نشرت جلها “218”، أن الصحراء الليبية باتت الملاذ الذي اتخذه تنظيم داعش بعد أن قضي عليه في سرت وبنغازي وصبراتة ودرنة، وحذرت من تنامي خطر هذا التنظيم الذي بدأ يؤسس جيشا من آلاف العناصر الإرهابية.

وأكد مراقبون أن الحكومات الليبية لم تأخذ تلك التحذيرات على محمل الجد، وتحججت بعدم مكافحة الإرهاب بأن الدعم اللوجستي غير متوفر.

ويرون أن “رعب داعش” عاد من جديد مشكلا خطرا آخر على الجنوب الليبي المُثقل بالصراعات والأزمات المتتالية.

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