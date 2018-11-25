اخبار ليبيا الان

المسؤولون تجاهلوا “جرس الإنذار” في الجنوب

تم النشر منذُ 31 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قبل الهجوم الإرهابي الذي طال تازربو، الجمعة، ومن قبلها الفقهاء، حذرت عدة تقارير دولية من إمكانية عودة التنظيمات الإرهابية التي قالت إنها بدأت تتشكل من جديد في الصحراء الليبية، غير أن هذه التقارير لم تلق آذنا صاغية من صناع القرار إلى أن وقع المحظور.

وأكدت التقارير الدولية، التي نشرت جلها “218”، أن الصحراء الليبية باتت الملاذ الذي اتخذه تنظيم داعش بعد أن قضي عليه في سرت وبنغازي وصبراتة ودرنة، وحذرت من تنامي خطر هذا التنظيم الذي بدأ يؤسس جيشا من آلاف العناصر الإرهابية.

وأكد مراقبون أن الحكومات الليبية لم تأخذ تلك التحذيرات على محمل الجد، وتحججت بعدم مكافحة الإرهاب بأن الدعم اللوجستي غير متوفر.

ويرون أن “رعب داعش” عاد من جديد مشكلا خطرا آخر على الجنوب الليبي المُثقل بالصراعات والأزمات المتتالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك